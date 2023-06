Le Croate Ivan Dodig et l’Américain Austin Krajicek ont remporté leur premier titre à Roland‐Garros en battant le duo belge Sander Gille et Joran Vliegen mais Ivan en a gros sur la « patate » et il l’a fait savoir.

« Pendant 15 jours, je me suis rendu à ce tournoi en taxi… je suis arrivé en retard à l’échauf­fe­ment avec mon parte­naire… j’ai attendu le taxi pendant 40 minutes, j’étais très triste… ce tournoi devrait traiter chaque joueur comme il le mérite, j’es­père que l’année prochaine vous ferez mieux… » a expliqué le Croate.

Il est vrai que ne pas permettra à Ivan d’uti­liser la flotte des voitures offi­cielles, c’est un peu limite pour un tournoi du Grand Chelem.