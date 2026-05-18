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Dodin en larmes, elle revient de si loin..

Par
Jean Muller
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Il y a des victoires qui comptent plus que d’autres alors qu’elles ne sont pas si impor­tantes dans un palmarès déjà fourni. 

C’est exac­te­ment ce qui est arrivé à Océane Dodin lors de son premier tour des quali­fi­ca­tions, un premier tour terminé dans la nuit mais devant des fans en furie.

Face à l’Américaine Kayla Day, 145ème mondiale, la Tricolore a vrai­ment tout donné pour conti­nuer à rêver à l’impossible.

Evidemment quand son adver­saire lui a offert la victoire sur une double faute dans le tie‐break décisif (6−4, 2–6, 7–6), elle s’est effon­drée sur l’ocre pari­sien avant de remer­cier la « foule » en délire. 

Il faut quand même rappeler que c’est une belle perfor­mance pour la fran­çaise classée 478ème au clas­se­ment WTA.

Publié le lundi 18 mai 2026 à 22:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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