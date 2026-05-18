Il y a des victoires qui comptent plus que d’autres alors qu’elles ne sont pas si importantes dans un palmarès déjà fourni.
C’est exactement ce qui est arrivé à Océane Dodin lors de son premier tour des qualifications, un premier tour terminé dans la nuit mais devant des fans en furie.
Ahahahahah Kayla Day, tiens voilà ton passeport français, merci pour la double d’anthologie— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 18, 2026
(L’émotion d’Oceane me touche, elle revient de loin) pic.twitter.com/7dUfdYmVDR
Face à l’Américaine Kayla Day, 145ème mondiale, la Tricolore a vraiment tout donné pour continuer à rêver à l’impossible.
Evidemment quand son adversaire lui a offert la victoire sur une double faute dans le tie‐break décisif (6−4, 2–6, 7–6), elle s’est effondrée sur l’ocre parisien avant de remercier la « foule » en délire.
Il faut quand même rappeler que c’est une belle performance pour la française classée 478ème au classement WTA.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 22:55