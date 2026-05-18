Il y a des victoires qui comptent plus que d’autres alors qu’elles ne sont pas si impor­tantes dans un palmarès déjà fourni.

C’est exac­te­ment ce qui est arrivé à Océane Dodin lors de son premier tour des quali­fi­ca­tions, un premier tour terminé dans la nuit mais devant des fans en furie.

Ahahahahah Kayla Day, tiens voilà ton passe­port fran­çais, merci pour la double d’anthologie



(L’émotion d’Oceane me touche, elle revient de loin) pic.twitter.com/7dUfdYmVDR — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 18, 2026

Face à l’Américaine Kayla Day, 145ème mondiale, la Tricolore a vrai­ment tout donné pour conti­nuer à rêver à l’impossible.

Evidemment quand son adver­saire lui a offert la victoire sur une double faute dans le tie‐break décisif (6−4, 2–6, 7–6), elle s’est effon­drée sur l’ocre pari­sien avant de remer­cier la « foule » en délire.

Il faut quand même rappeler que c’est une belle perfor­mance pour la fran­çaise classée 478ème au clas­se­ment WTA.