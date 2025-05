Deux jours après avoir réalisé la première remon­tada de sa carrière à Roland‐Garros, Gaël Monfils a été rattrapé par son physique et son âge ce jeudi soir face à Jack Draper, au deuxième tour de Roland‐Garros.

Plus valeu­reux que jamais, le Français n’a pour­tant pas démé­rité mais il est tombé sur un os face au 5e joueur mondial, 15 ans plus jeune que lui et dans la forme de sa vie.

Rapidement mené, le Français acti­vait le mode diesel pour recoller à un set partout devant un Philippe‐Chatrier plus chaud que d’ha­bi­tude. Dominé dans le troi­sième puis devant le quatrième (5−2), le Parisien, tota­le­ment rincé, finis­sait logi­que­ment par plier et encais­sait cinq jeux de rang : 3–6, 6–4, 3–6, 5–7, en 3h15 de jeu.

🤯 Quel point MONSTRUEUX de la part des deux joueurs !



Plus de 10 minutes sur le même jeu ! C’est irres­pi­rable 😂#RolandGarros pic.twitter.com/0I4xhIgDjm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 29, 2025

Un résultat logique mais on retiendra avant tout la comba­ti­vité mêlée à la passion du Tricolore qui nous aura une fois plus fait rêver sur la terre battue parisienne.

De son côté, le Britannique a rendez‐vous avec un certain Joao Fonseca pour une place en huitièmes de finale. Ça va cogner !