De passage en confé­rence de presse, Aryna Sabalenka a été confrontée à de loin­tains souve­nirs d’une époque où, moins célèbre, elle était amenée à jouer sur de plus petits courts.

Question : « Il est évident que vous êtes numéro 1, que vous jouez sur les meilleurs courts du monde. Des courts magni­fiques. Y a‑t‐il eu une période où vous avez joué sur des courts qui n’étaient pas superbes ? Des moments mémorables… »

Mais la numéro une mondiale a visi­ble­ment perdu la mémoire. Forcément, la cham­pionne biélo­russe n’a pas manqué d’évo­quer son amour gran­dis­sant pour les courts pres­ti­gieux, dans lesquels elle ressent plus inten­sé­ment l’im­mense soutien que le public lui porte au quotidien.

Aryna Sabalenka : « Honnêtement, je ne sais pas et je ne veux pas le savoir (sourire). J’aime beau­coup jouer sur les plus grands courts. Vous savez, j’ai l’im­pres­sion qu’au­jourd’hui j’ai beau­coup de soutien. C’est incroyable, vous savez. Je vais sur le terrain, j’entre sur le court et je sens les gens qui crient, qui hurlent. Je vois les affiches, et c’est le meilleur senti­ment. J’aime vrai­ment ça, et j’es­père vrai­ment jouer sur les plus grands courts jusqu’à la fin de ma carrière. »