Avant le résultat des quali­fi­ca­tions, 14 trico­lores sont sur la ligne de départ et 6 affron­te­ront des têtes de série. Jo aura fina­le­ment un match de gala face à Casper Ruud, Halys affron­tera Isner, Bonzi sera face à Tiafoe, Gaston contre De Minaur, et Simon ira défier Carreno Busta. Enfin, le Breton Guinard passera par le test Cameron Norrie. On notera aussi le choc entre Moutet (invité) et Stan The Man.

Pour décou­vrir le tirage au sort complet du tableau messieurs de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros, c’est ICI.

Le premier tour des Français à Roland‐Garros :

Wawrinka – Moutet

Halys – Isner

Barrere – Daniel

Guinard – Norrie

Harris – Gasquet

Ruusuvuori – Humbert

Bonzi – Tiafoe

Gaston - De Minaur

Pouille – Qualifié

Paire – Ivashka

Simon - Carreno Busta

Rinderknech – Bublik

Tsonga - Ruud

Mannarino – Delbonis