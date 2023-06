Capitaine de la BJK Cup et coach de l’équipe de Coupe Davis serbe, Dusan Vemic a accordé une interviw exlu­sive à nos confrères de l’Equipe. Très longu et bien docu­menté, cet entre­tien nous apporte de nouveaux éclai­rages avant le choc tant attendu face à Alcaraz.

« Il y aura toujours des nouveaux défis, avec ces new kids on the block comme Alcaraz et Rune qui ont ça en eux. Ils croient en eux, sinon ils n’au­raient jamais battu Novak au meilleur des trois sets. Mais je ne suis pas sûr qu’ils aient déjà ce qu’il faut en eux au meilleur des cinq sets. Et Novak est le maître pour s’adapter à de nouvelles circons­tances. Il a toujours été prêt pour ça, physi­que­ment, menta­le­ment. Il a dû faire face, comme on le sait, à beau­coup de chal­lenges face à ces très grands joueurs. Il y aurait pu y avoir Federer et Rafa à 25 titres, et Novak à 10. Mais la réalité, c’est qu’il a survécu à ces oppo­si­tions, même avec des balles de match contre lui dans des matches incroyables… Ça montre juste sa déter­mi­na­tion, à quel point il voulait vrai­ment tous ces titres. »