Déjà un scandale à Paris… Selon les informations de l’Equipe, Damir Dzumhur et son coach Petar Popovic vont porter plainte contre Roland-Garros. La raison, le Bosnien n’a pas pu participé aux qualifications après que son entraîneur ait été positif à son arrivée dans la capitale. Or, ce dernier a passé plusieurs tests à son retour en Serbie qui se sont révélés…négatifs. Il s’agirait selon lui de restes du virus qu’il a contracté durant l’été, mais il ne serait pas positif et ne pourrait pas le transmettre.

Pour rappel, l’organisation ne lui aurait pas laissé passer de second test.

« C’est un scandale et une énorme frustration. Je suis sûr que nous allons gagner au tribunal, mais ça fait très mal », a fustigé Dzumhur dans des propos rapportés par l’Equipe.

En espérant que les affaires de ce type ne s’accumulent pas pendant les trois semaines de tournoi…