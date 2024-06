Défait pour son entrée en lice par Taylor Fritz (6−2, 1–6, 2–6, 1–6) à Roland‐Garros, Federico Coria ne s’est pas éter­nisé à Paris.

En arri­vant à Barcelone, l’Argentin, 71e mondial, a été victime d’un vol avec sa compagne, à l’aé­ro­port de la capi­tale Catalane.

Dans une vidéo sur son compte TikTok, le 71e joueur mondial a raconté sa mésaventure.

« Ils nous ont trompés, ils nous ont volés, ils nous ont escro­qués. Nous sommes arrivés à Barcelone. Nous avons loué une voiture à l’aé­ro­port et nous étions sur le parking en train de charger nos affaires. Flor (sa compagne) m’ai­dait à mettre les cinq valises et le sac où je garde les raquettes. Elle a vu une personne courir avec plusieurs de nos valises. Je l’ai entendue crier, mais je n’ai rien compris. Quand je suis sorti de la voiture, je l’ai vue courir après l’homme. Je n’ai pas fermé la voiture à clé et une autre personne a pris son sac à dos où il y avait beau­coup de tech­no­logie et la bague de fian­çailles. Ainsi que son passe­port. Dans un aéro­port où il y a tant de caméras, je n’au­rais pas imaginé qu’il était si courant que cela se produise à Barcelone. »