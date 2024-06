Battu par Alex de Minaur lors d’un duel où il a été dominé et sans solu­tions, le Russe a bien voulu « donner » un pronostic concer­nant la suite du tournoi même s’il a insisté sur le fait qu’il n’ai­mait pas ce type d’exercice.

« C’est dur à dire ! Je pense toujours que les prédic­tions sont un manque de respect pour les joueurs, parce qu’à ce moment, on se met à sous‐estimer les autres. Statistiquement, j’ai vu Novak avoir des diffi­cultés avec sa jambe, donc je ne sais pas. Pour le moment, je vois Novak qui a des diffi­cultés, donc je dirai Carlos et Jannik. Ils jouent bien. Jannik a eu quelques petits problèmes, mais il a réussi à recoller. Statistiquement, ils sont déjà tenants de titres de Grand Chelem, ils ont de l’ex­pé­rience, ils sont n° 2 ou n° 3 dans le monde. Je dirais Jannik ou Carlos. On verra bien »