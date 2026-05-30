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Elina Svitolina, à propos de son mari, Gaël Monfils : « Je ne consi­dère pas cela comme un problème »

Par
Baptiste Mulatier
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Sacrée à Rome le 16 mai dernier, Elina Svitolina nourrit de grandes ambi­tions à Roland‐Garros, où elle s’est quali­fiée pour les huitièmes de finale. 

En confé­rence de presse, la 7e joueuse mondiale a évoqué les conseils tennis­tiques de son mari, Gaël Monfils. 

Question : « Votre mari, Gael Monfils, est aussi un joueur de très haut niveau et son regard sur votre tennis peut être précieux. Comment parvenez‐vous à faire la part des choses entre son rôle de mari et celui de conseiller ? Est‐ce quelque chose qui a demandé un temps d’adap­ta­tion au début de votre rela­tion afin de préserver l’équi­libre entre vie person­nelle et vie professionnelle ? »

Svitolina : « Je ne consi­dère pas cela comme un problème. Pour être honnête, il vient simple­ment compléter mon équipe, et mon entraî­neur apprécie cela. Il me l’a dit : il aime parler tennis avec Gaël. Je trouve formi­dable d’avoir dans son entou­rage quelqu’un d’un tel niveau, qui a traversé tant d’épreuves au cours de sa carrière et qui comprend aussi bien le jeu. J’ai l’impression que Gaël et moi parta­geons une vision assez simi­laire du tennis. Il est très rare que nous ayons des opinions diver­gentes sur un joueur ou sur un aspect du jeu. Je pense donc que sa présence apporte simple­ment un complé­ment précieux à mon équipe. »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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