Sacrée à Rome le 16 mai dernier, Elina Svitolina nourrit de grandes ambitions à Roland‐Garros, où elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale.
En conférence de presse, la 7e joueuse mondiale a évoqué les conseils tennistiques de son mari, Gaël Monfils.
Question : « Votre mari, Gael Monfils, est aussi un joueur de très haut niveau et son regard sur votre tennis peut être précieux. Comment parvenez‐vous à faire la part des choses entre son rôle de mari et celui de conseiller ? Est‐ce quelque chose qui a demandé un temps d’adaptation au début de votre relation afin de préserver l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? »
Svitolina : « Je ne considère pas cela comme un problème. Pour être honnête, il vient simplement compléter mon équipe, et mon entraîneur apprécie cela. Il me l’a dit : il aime parler tennis avec Gaël. Je trouve formidable d’avoir dans son entourage quelqu’un d’un tel niveau, qui a traversé tant d’épreuves au cours de sa carrière et qui comprend aussi bien le jeu. J’ai l’impression que Gaël et moi partageons une vision assez similaire du tennis. Il est très rare que nous ayons des opinions divergentes sur un joueur ou sur un aspect du jeu. Je pense donc que sa présence apporte simplement un complément précieux à mon équipe. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 14:26