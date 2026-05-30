Sacrée à Rome le 16 mai dernier, Elina Svitolina nourrit de grandes ambi­tions à Roland‐Garros, où elle s’est quali­fiée pour les huitièmes de finale.

En confé­rence de presse, la 7e joueuse mondiale a évoqué les conseils tennis­tiques de son mari, Gaël Monfils.

Question : « Votre mari, Gael Monfils, est aussi un joueur de très haut niveau et son regard sur votre tennis peut être précieux. Comment parvenez‐vous à faire la part des choses entre son rôle de mari et celui de conseiller ? Est‐ce quelque chose qui a demandé un temps d’adap­ta­tion au début de votre rela­tion afin de préserver l’équi­libre entre vie person­nelle et vie professionnelle ? »

Svitolina : « Je ne consi­dère pas cela comme un problème. Pour être honnête, il vient simple­ment compléter mon équipe, et mon entraî­neur apprécie cela. Il me l’a dit : il aime parler tennis avec Gaël. Je trouve formi­dable d’avoir dans son entou­rage quelqu’un d’un tel niveau, qui a traversé tant d’épreuves au cours de sa carrière et qui comprend aussi bien le jeu. J’ai l’impression que Gaël et moi parta­geons une vision assez simi­laire du tennis. Il est très rare que nous ayons des opinions diver­gentes sur un joueur ou sur un aspect du jeu. Je pense donc que sa présence apporte simple­ment un complé­ment précieux à mon équipe. »