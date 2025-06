Interrogée notam­ment sur sa fonda­tion, Elina Svitolina a bien voulu en parler avec sincé­rité et transparence.

« Cela fait trois ans que cette guerre fait rage. Moi, je veux me concen­trer sur les inno­cents qui souffrent en Ukraine, les enfants qui souffrent en Ukraine. Les enfants sont notre avenir, et il faut en prendre soin. Avec ma fonda­tion, j’es­saie de leur donner l’op­por­tu­nité de conti­nuer à prati­quer du sport, à s’en­traîner, à conti­nuer à rêver, même si ce n’est que 1 ou 2 heures par jour, mais au moins, ils peuvent profiter, et changer d’état d’es­prit pendant quelques secondes, rede­venir des enfants, pour ne pas penser à la guerre, pour ne pas être des enfants de la guerre. Mais pour être des enfants comme aux États‐Unis, en France, par exemple, où ils peuvent simple­ment prendre du plaisir, à jouer, à faire du sport. C’est la raison pour laquelle j’es­saie de mobi­liser de l’argent, de lever des fonds, pour ma fonda­tion, pour donner davan­tage d’op­por­tu­nités aux enfants, pour eux. »