Victorieuse de Diane Parry au deuxième tour de Roland‐Garros ce jeudi (6−4, 7–6), Elina Svitolina, mariée à Gaël Monfils, a été inter­rogée en confé­rence de presse sur la manière dont ils parve­naient à évacuer la frus­tra­tion d’une défaite. Et visi­ble­ment, le Français a une méthode bien à lui.

« Après des défaites, par exemple, pendant plusieurs jours, je suis de mauvaise humeur et cela peut être plus diffi­cile de me parler, de me gérer. Lui, il sait comment me gérer. Il sait comment me récon­forter. Lui, il est diffé­rent. Moi je le laisse jouer à des jeux vidéo par exemple pour dégager toute cette énergie néga­tive qu’il peut avoir après des défaites. Par exemple, les médias peuvent aussi l’énerver, cela peut arriver. J’ai le senti­ment que l’on a l’ha­bi­tude l’un de l’autre. On sait comment se soutenir l’un et l’autre et on sait aussi ce que chacun traverse. »