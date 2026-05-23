Quelques jours après sa très belle victoire sur le WTA 1000 de Rome, Elina Svitolina était de passage en conférence de presse ce samedi avant le début de Roland‐Garros où elle fait partie des prétendantes au titre.
Et la joueuse ukrainienne a tenu à dissocier les enjeux entre le sien et celui de son mari, Gaël Monfils, qui va disputer le dernier Roland de sa belle carrière. Extraits.
Q. Est‐ce difficile de rester concentrée dans ces conditions, surtout compte tenu du dernier tournoi de Gaël ici ? Je veux dire, il se passe beaucoup de choses autour de cette édition particulière de Roland‐Garros. Est‐ce que cela ajoute de la pression, ou est‐ce que c’est pareil pour vous ?
ELINA SVITOLINA : Non, c’est pareil pour moi. Ça ne m’ajoute pas de pression. Je pense qu’il y a bien sûr un peu plus de choses qui se passent, et bien sûr j’ai l’impression qu’il est aussi excité et nerveux et qu’il ressent tout un tas d’émotions. Mais c’est plus à propos de lui, d’une certaine manière, et pas à propos de ma performance ici, Mon état d’esprit, c’est une chose et le sien, c’est autre chose. Donc je veux juste qu’il joue bien ici. Je veux profiter avec lui, vous voyez, de ce dernier parcours à Roland‐Garros. Oui, juste être là pour lui.
Publié le samedi 23 mai 2026 à 15:45