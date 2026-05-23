Quelques jours après sa très belle victoire sur le WTA 1000 de Rome, Elina Svitolina était de passage en confé­rence de presse ce samedi avant le début de Roland‐Garros où elle fait partie des préten­dantes au titre.

Et la joueuse ukrai­nienne a tenu à disso­cier les enjeux entre le sien et celui de son mari, Gaël Monfils, qui va disputer le dernier Roland de sa belle carrière. Extraits.

Q. Est‐ce diffi­cile de rester concen­trée dans ces condi­tions, surtout compte tenu du dernier tournoi de Gaël ici ? Je veux dire, il se passe beau­coup de choses autour de cette édition parti­cu­lière de Roland‐Garros. Est‐ce que cela ajoute de la pres­sion, ou est‐ce que c’est pareil pour vous ?

ELINA SVITOLINA : Non, c’est pareil pour moi. Ça ne m’ajoute pas de pres­sion. Je pense qu’il y a bien sûr un peu plus de choses qui se passent, et bien sûr j’ai l’im­pres­sion qu’il est aussi excité et nerveux et qu’il ressent tout un tas d’émo­tions. Mais c’est plus à propos de lui, d’une certaine manière, et pas à propos de ma perfor­mance ici, Mon état d’es­prit, c’est une chose et le sien, c’est autre chose. Donc je veux juste qu’il joue bien ici. Je veux profiter avec lui, vous voyez, de ce dernier parcours à Roland‐Garros. Oui, juste être là pour lui.