Opposée en huitième de finale à Jasmine Paolini, Elina Svitolina n’a jamais laissé tomber. Dépasser pendant la première partie de la rencontre, la 14e joueuse mondiale à su garder la tête froide pour renverser la rencontre, profi­tant de fautes anor­males de sa rivale du jour (6−4, 6–7, 1–6).

En inter­view sur le court, Marion Bartoli a demandé à l’Ukrainienne, si sa rési­lience sur le court, lui vient de son mari Gaël Monfils, réputé pour ne jamais rendre les armes. L’épouse du Français a confirmé s’ins­pirer de sa moitié.

Marion Bartoli : Votre mari, Gael Monfils, est très fami­lier avec ces incroyables 5 sets. Il connaît très bien les matchs en 5 sets et retourner des matchs mal embar­qués. Quand ça devient compliqué dans ce genre de moments, est‐ce que tu repenses à des moments clé de ces matchs et tu te dis « je veux faire pareil » ?

Elina Svitolina : « En fait, on se motive l’un l’autre. Ce n’est pas pareil sur le court. Parfois, ce n’est pas ton jour, ce n’est pas ton meilleur tennis. Il faut baisser la tête, conti­nuer de se battre, saisir les petites oppor­tu­nités. Ici, c’est un grand chelem, tout le monde joue à son meilleur niveau et se bat. Rester concentré, conti­nuer de se battre et saisir les petites oppor­tu­nités, c’est ça qui est important ».