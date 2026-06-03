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Elina Svitolina‐Monfils, après son élimi­na­tion : « J’ai vu ce qui s’était passé en me réveillant. C’est très triste et très lourd »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa défaite contre sa compa­triote Marta Kostyuk en quarts de finale de Roland‐Garros (6−3, 2–6, 6–2), Elina Svitolina a évoqué l’ac­tua­lité toujours doulou­reuse en Ukraine, notam­ment la nuit ayant précédé ce match forcé­ment spécial pour tout le pays. 

Q. « C’était diffi­cile aujourd’hui (mardi). De toute évidence, la nuit dernière a été horrible en Ukraine. Étiez‐vous réveillée pendant que cela se passait, ou êtes‐vous allée vous coucher tôt avant le match ? Je suis juste curieuse. Malheureusement, il y a eu tant de nuits terribles, mais hier soir, dormiez‐vous quand cela s’est produit ? Avez‐vous appris toutes ces tueries et tous ces dégâts ce matin à votre réveil ? En gros, comment avez‐vous vécu tout cela ?« 
ELINA SVITOLINA : « Je me suis couchée assez tôt, car je devais être ici assez tôt pour m’échauffer. Je l’ai appris tôt ce matin. J’ai quelques amis qui m’en ont parlé, qui sont là‐bas. Bien sûr, c’est très triste et très lourd. Il y a des gens qui sont morts hier soir (lundi soir). C’est juste très triste que nous devions tous supporter ce poids et cette douleur chaque jour, ainsi que ces moments d’angoisse où l’on ne sait pas ce que le lende­main nous réserve pour notre famille, pour nos amis et pour l’Ukraine en général. Ces attaques massives pèsent lour­de­ment sur tout le monde en Ukraine et sur tous les Ukrainiens. »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 12:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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