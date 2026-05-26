Elina Svitolina s’est fait très peur au premier tour de Roland‐Garros face à la Hongroise Anna Bondar (57e mondiale), qui l’avait battue lors de leurs deux dernières confrontations (notamment à Madrid il y a quelques semaines).
En conférence de presse après sa victoire au super tie‐break (3–6, 6–1, 7–6[3]), l’épouse de Gaël Monfils s’est exprimée sur son statut de candidate au titre cette année à Paris.
« Je n’y pense pas trop. Je trouve que les gens en parlent trop. Je pense que je suis en bonne forme, mais je pense qu’il y a encore des joueuses qui sont plus favorites que moi ; je pense qu’au moins cinq joueuses sont, encore mieux classées, ont plus de chances de remporter ce tournoi. Personnellement, j’étais vraiment concentrée sur le premier tour, parce que c’était un très gros défi pour moi, et je n’étais pas sûre d’atteindre le deuxième tour (sourire). Il faut juste travailler dur. Je dois me concentrer sur la récupération, sur le plan de jeu. Quand on joue bien et qu’on est en haut du classement, tout le monde joue sans pression contre vous. Quand on se retrouve dans cette situation, c’est une position dangereuse. Il faut être encore plus concentrée sur le travail à accomplir sur le court pour battre ces joueuses, car elles disputent les matchs de leur vie. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 11:51