Elina Svitolina s’est fait très peur au premier tour de Roland‐Garros face à la Hongroise Anna Bondar (57e mondiale), qui l’avait battue lors de leurs deux dernières confron­ta­tions (notam­ment à Madrid il y a quelques semaines).

En confé­rence de presse après sa victoire au super tie‐break (3–6, 6–1, 7–6[3]), l’épouse de Gaël Monfils s’est exprimée sur son statut de candi­date au titre cette année à Paris.

« Je n’y pense pas trop. Je trouve que les gens en parlent trop. Je pense que je suis en bonne forme, mais je pense qu’il y a encore des joueuses qui sont plus favo­rites que moi ; je pense qu’au moins cinq joueuses sont, encore mieux clas­sées, ont plus de chances de remporter ce tournoi. Personnellement, j’étais vrai­ment concen­trée sur le premier tour, parce que c’était un très gros défi pour moi, et je n’étais pas sûre d’atteindre le deuxième tour (sourire). Il faut juste travailler dur. Je dois me concen­trer sur la récu­pé­ra­tion, sur le plan de jeu. Quand on joue bien et qu’on est en haut du clas­se­ment, tout le monde joue sans pres­sion contre vous. Quand on se retrouve dans cette situa­tion, c’est une posi­tion dange­reuse. Il faut être encore plus concen­trée sur le travail à accom­plir sur le court pour battre ces joueuses, car elles disputent les matchs de leur vie. »