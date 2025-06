Après son élimi­na­tion face à Iga Swiatek (6−1, 7–5) en quarts de finale de Roland‐Garros, Elina Svitolina était de passage en confé­rence de presse.

Questionnée sur la possi­bi­lité d’avoir la même longé­vité que son mari, Gaël Monfils, âgé de 38 ans, la 14e joueuse mondiale a expliqué qu’elle avait d’autres projets incom­pa­tibles avec le sport de haut niveau sur la durée. Il faut dire que « La Monf » a placé la barre très haut.

« Non, je ne voudrais pas jouer aussi long­temps, parce qu’é­vi­dem­ment, je veux avoir plus d’en­fants, juste avoir une retraite heureuse et ne pas jouer autant, parce que j’ai été en tournée pendant telle­ment d’an­nées (rires). Cela peut parfois être diffi­cile. On peut se sentir seul et il y a parfois des moments diffi­ciles, et j’ai telle­ment de choses à faire en dehors du tennis. Pour moi, ce serait bien d’ar­rêter plus tôt que l’âge de Gaël. »