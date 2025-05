Interrogée sur l’idée qu’elle pouvait demander des faci­lités pour sa program­ma­tion vis à vis de son mari, Elina a bien expliqué qu’ils n’avaient pas de privi­lèges, ce qui pouvait être compliqué.



« C’est le tournoi qui décide de la program­ma­tion et cela dépend du clas­se­ment. J’essaie d’ajuster mes entraî­ne­ments par rapport au calen­drier de Gaël. Je préfère jouer le même jour que Gaël, parce que c’est mieux pour nous d’avoir un jour de repos en entier tous les deux, parce que s’il y en a toujours un des deux qui joue chaque jour, il faut toujours quand même être là pour l’autre. On a l’im­pres­sion de jouer nous aussi quand l’autre joue fina­le­ment, c’est comme si on avait des matchs tous les jours. Ce serait bien de pouvoir jouer le même jour, à des moments diffé­rents, moi le matin et lui l’après‐midi par exemple. »