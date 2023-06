Comme prévu, Elina Svitolina n’a pas serré la main de la Russe Anna Blinkova après l’avoir battue au troi­sième tour de Roland‐Garros (2−6, 6–2, 7–5, en 2h16 de jeu). Elle a expliqué cette déci­sion en confé­rence de presse.

« Je suis Ukrainienne, je soutiens mon pays. Je fais tout mon possible pour soutenir, pour donner un bon état d’es­prit aux hommes et aux femmes qui sont sur les lignes de front, qui se battent pour notre terre, pour notre pays. Pouvez‐vous imaginer un gars ou une fille qui est en première ligne en train de me regarder et me voir agir comme si de rien était ? Pour nous, c’est juste exprimer notre posi­tion par rapport à cela, cela touche de nombreux domaines : le sport, les acteurs… diffé­rents domaines. Les Ukrainiens sont tous unis et c’est notre façon de réagir. »

L’épouse de Gaël Monfils, toujours aussi impres­sion­nante après son titre à Strasbourg, affron­tera une autre Russe pour une place en quarts de finale du Grand Chelem pari­sien : Daria Kasatkina (9e).