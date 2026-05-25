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Elina Svitolina‐Monfils, qui a frôlé le pire au premier tour : « Je suis litté­ra­le­ment fati­guée de jouer contre elle »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’elle nourrit de grandes ambi­tions à Roland‐Garros, après son titre à Rome, Elina Svitolina s’est fait très peur au premier tour face à la Hongroise Anna Bondar (57e mondiale), qui l’avait battue lors de leurs deux dernières confron­ta­tions (notam­ment à Madrid il y a quelques semaines). 

Au terme d’une grosse bagarre, d’un peu moins de 2h30, l’épouse de Gaël Monfils s’en est fina­le­ment sortie au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6(3).

L’Ukrainienne a exprimé son soula­ge­ment lors de l’in­ter­view sur le court. 

« Vraiment, votre soutien a été incroyable. Ce genre de matchs n’est jamais facile. Mais je suis bien sûr très satis­faite de ma perfor­mance. Anna et moi, on s’est affron­tées plein de fois. J’en ai litté­ra­le­ment marre de jouer contre elle (rires) C’était un match incroyable. Je suis très heureuse et satis­faite de ma perfor­mance. Pour être honnête, je suis vrai­ment submergée par l’émo­tion. Les premiers tours comme celui‐ci, c’est sympa. Ça permet de se remettre sur les rails et de se recen­trer », a déclaré Svitolina qui mène désor­mais 3–2 dans ses face‐à‐face avec Anna Bondar. 

Elina Svitolina va main­te­nant pouvoir soutenir son mari, Gaël Monfils, opposé à Hugo Gaston ce lundi soir pour son dernier Roland‐Garros. 

Publié le lundi 25 mai 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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