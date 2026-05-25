Alors qu’elle nourrit de grandes ambi­tions à Roland‐Garros, après son titre à Rome, Elina Svitolina s’est fait très peur au premier tour face à la Hongroise Anna Bondar (57e mondiale), qui l’avait battue lors de leurs deux dernières confron­ta­tions (notam­ment à Madrid il y a quelques semaines).

Au terme d’une grosse bagarre, d’un peu moins de 2h30, l’épouse de Gaël Monfils s’en est fina­le­ment sortie au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6(3).

L’Ukrainienne a exprimé son soula­ge­ment lors de l’in­ter­view sur le court.

« Vraiment, votre soutien a été incroyable. Ce genre de matchs n’est jamais facile. Mais je suis bien sûr très satis­faite de ma perfor­mance. Anna et moi, on s’est affron­tées plein de fois. J’en ai litté­ra­le­ment marre de jouer contre elle (rires) C’était un match incroyable. Je suis très heureuse et satis­faite de ma perfor­mance. Pour être honnête, je suis vrai­ment submergée par l’émo­tion. Les premiers tours comme celui‐ci, c’est sympa. Ça permet de se remettre sur les rails et de se recen­trer », a déclaré Svitolina qui mène désor­mais 3–2 dans ses face‐à‐face avec Anna Bondar.

Elina Svitolina after beating Bondar at Roland Garros



“Definitely the support of you guys was unbe­lie­vable. These kind of battles are never easy. But of course very pleased with the perfor­mance. Anna, we played many times. I’m lite­rally tired to play against her”



😭😭😭😭



“It… pic.twitter.com/GtpbRka7gB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026

Elina Svitolina va main­te­nant pouvoir soutenir son mari, Gaël Monfils, opposé à Hugo Gaston ce lundi soir pour son dernier Roland‐Garros.