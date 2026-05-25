Alors qu’elle nourrit de grandes ambitions à Roland‐Garros, après son titre à Rome, Elina Svitolina s’est fait très peur au premier tour face à la Hongroise Anna Bondar (57e mondiale), qui l’avait battue lors de leurs deux dernières confrontations (notamment à Madrid il y a quelques semaines).
Au terme d’une grosse bagarre, d’un peu moins de 2h30, l’épouse de Gaël Monfils s’en est finalement sortie au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6(3).
L’Ukrainienne a exprimé son soulagement lors de l’interview sur le court.
« Vraiment, votre soutien a été incroyable. Ce genre de matchs n’est jamais facile. Mais je suis bien sûr très satisfaite de ma performance. Anna et moi, on s’est affrontées plein de fois. J’en ai littéralement marre de jouer contre elle (rires) C’était un match incroyable. Je suis très heureuse et satisfaite de ma performance. Pour être honnête, je suis vraiment submergée par l’émotion. Les premiers tours comme celui‐ci, c’est sympa. Ça permet de se remettre sur les rails et de se recentrer », a déclaré Svitolina qui mène désormais 3–2 dans ses face‐à‐face avec Anna Bondar.
Elina Svitolina after beating Bondar at Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2026
“Definitely the support of you guys was unbelievable. These kind of battles are never easy. But of course very pleased with the performance. Anna, we played many times. I’m literally tired to play against her”
😭😭😭😭
“It… pic.twitter.com/GtpbRka7gB
Elina Svitolina va maintenant pouvoir soutenir son mari, Gaël Monfils, opposé à Hugo Gaston ce lundi soir pour son dernier Roland‐Garros.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 16:56