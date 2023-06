Battue par Aryna Sabalenka, ce mardi en quarts de finale de Roland‐Garros, Elina Svitolina a été sifflée par une partie du public lors­qu’elle a refusé de serrer la main de son adver­saire biélo­russe en raison du contexte actuel avec la guerre en Ukraine.

Et après s’être étonnée de l’at­ti­tude de Sabalenka qui s’est avancée jusqu’au filet pour réclamer sa poignée de main, l’Ukrainienne a évoqué la réac­tion d’une partie des spectateurs.

« Je ne me concentre pas là‐dessus. Comme je l’ai déjà dit, je ne veux pas que tout le monde m’aime. Je ne suis pas une poupée que les gens vont aimer tout le temps et dans toutes les situa­tions. J’ai mon point de vue, je m’y tiens et je ne vais pas trahir mon pays pour juste être aimée des gens. »

Clair, net et précis.