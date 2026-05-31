Après plus de trois ans d’attente, un match féminin a enfin été programmé en session de nuit à Roland‐Garros. Il s’agit de l’affiche entre Aryna Sabalenka et Naomi Osaka, prévue ce lundi soir à partir de 20h15 sur le court Philippe‐Chatrier.
Interrogée au sujet de cette décision tant attendue de la part de l’organisation du Grand Chelem parisien, Elina Svitolina a fait part de satisfaction en conférence de presse après sa qualification en quarts de finale. Extraits.
Q. Demain, il y aura un match féminin lors de la session nocturne pour la première fois depuis trois ans. À quel point pensez‐vous que cela soit important pour le tennis féminin ?
ELINA SVITOLINA : Oui, je trouve que c’est génial, ce match. La confrontation aussi. Je pense que c’est passionnant pour le tournoi, et pour le public, de pouvoir assister à un match féminin. Oui, je pense que c’est bien sûr une étape importante pour le tennis féminin. Oui, je pense que c’est un bon pas en avant.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 19:09