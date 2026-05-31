Après plus de trois ans d’at­tente, un match féminin a enfin été programmé en session de nuit à Roland‐Garros. Il s’agit de l’af­fiche entre Aryna Sabalenka et Naomi Osaka, prévue ce lundi soir à partir de 20h15 sur le court Philippe‐Chatrier.

Interrogée au sujet de cette déci­sion tant attendue de la part de l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem pari­sien, Elina Svitolina a fait part de satis­fac­tion en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale. Extraits.

Q. Demain, il y aura un match féminin lors de la session nocturne pour la première fois depuis trois ans. À quel point pensez‐vous que cela soit impor­tant pour le tennis féminin ?

ELINA SVITOLINA : Oui, je trouve que c’est génial, ce match. La confron­ta­tion aussi. Je pense que c’est passion­nant pour le tournoi, et pour le public, de pouvoir assister à un match féminin. Oui, je pense que c’est bien sûr une étape impor­tante pour le tennis féminin. Oui, je pense que c’est un bon pas en avant.