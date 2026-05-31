Accueil Roland Garros

Elina Svitolina‐Monfils sur la grande déci­sion du tournoi concer­nant la session de nuit : « C’est génial. Je pense que c’est une étape impor­tante pour le tennis féminin »

Par
Thomas S
-
249
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Après plus de trois ans d’at­tente, un match féminin a enfin été programmé en session de nuit à Roland‐Garros. Il s’agit de l’af­fiche entre Aryna Sabalenka et Naomi Osaka, prévue ce lundi soir à partir de 20h15 sur le court Philippe‐Chatrier.

Interrogée au sujet de cette déci­sion tant attendue de la part de l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem pari­sien, Elina Svitolina a fait part de satis­fac­tion en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale. Extraits. 

Q. Demain, il y aura un match féminin lors de la session nocturne pour la première fois depuis trois ans. À quel point pensez‐vous que cela soit impor­tant pour le tennis féminin ?
ELINA SVITOLINA : Oui, je trouve que c’est génial, ce match. La confron­ta­tion aussi. Je pense que c’est passion­nant pour le tournoi, et pour le public, de pouvoir assister à un match féminin. Oui, je pense que c’est bien sûr une étape impor­tante pour le tennis féminin. Oui, je pense que c’est un bon pas en avant.

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥