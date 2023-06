Après s’être imposée pour la deuxième fois en quelques jours face à la Russe Anna Blinkova, au troi­sième tour de Roland‐Garros, Elina Svitolina, lors de sa confé­rence de presse d’après match, en a profité pour donner des nouvelles de son mari, Gaël Monfils, présent dans sa box ce vendredi.

« Oui, son poignet est un peu mal en point. Il lui faudra quelques semaines pour se réta­blir. J’espère que le réta­blis­se­ment se passera bien. Il a déjà commencé à faire quelques exer­cices pour accé­lérer le processus et être prêt pour Wimbledon. C’est sûr que c’est génial de le voir là, en tribunes, en train de me soutenir et, vous savez, d’être nerveux pour moi aussi. Même s’il a l’air très calme et très détendu, il m’a dit qu’il était très nerveux lors du dernier match. Oui, comme je l’ai dit, c’est vrai­ment spécial d’avoir quel­qu’un qui comprend ce que vous traversez pour obtenir ce genre de victoires, et c’est spécial de partager ces moments ensemble. »