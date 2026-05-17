Lors de son passage en conférence de presse après son sacre sur le WTA 1000 de Rome, Elina Svitolina, après avoir révélé ce que son mari, Gaël Monfils, lui avait dit, a notamment évoqué le dernier Roland‐Garros de « La Monf ». Un rendez‐vous forcément très spécial et un peu stressant.
« Comme tu l’as mentionné, pour Roland‐Garros, il nous reste encore quelques jours pour nous détendre avant la tempête médiatique et tout ce qui va avec Roland‐Garros. Ça va être très, très intense, mais je pense que ce sera aussi un moment très spécial pour nous en tant que famille et, bien sûr, pour lui personnellement, car il joue à Roland‐Garros depuis tant d’années. Je pense que pour lui, jouer devant un public français est quelque chose dont il a toujours rêvé quand il était petit : disputer les grands matchs, jouer devant eux. Ils vous portent tout au long des matchs. Je pense que ces dernières années, il a vécu quelque chose d’incroyable. Il s’en souvient toujours. Je pense qu’il sera très nerveux, mais je crois qu’il est déjà un peu plus serein. Il va simplement profiter et donner le meilleur de lui‐même, pour cette dernière fois. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 17:17