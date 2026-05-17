Lors de son passage en confé­rence de presse après son sacre sur le WTA 1000 de Rome, Elina Svitolina, après avoir révélé ce que son mari, Gaël Monfils, lui avait dit, a notam­ment évoqué le dernier Roland‐Garros de « La Monf ». Un rendez‐vous forcé­ment très spécial et un peu stressant.

« Comme tu l’as mentionné, pour Roland‐Garros, il nous reste encore quelques jours pour nous détendre avant la tempête média­tique et tout ce qui va avec Roland‐Garros. Ça va être très, très intense, mais je pense que ce sera aussi un moment très spécial pour nous en tant que famille et, bien sûr, pour lui person­nel­le­ment, car il joue à Roland‐Garros depuis tant d’an­nées. Je pense que pour lui, jouer devant un public fran­çais est quelque chose dont il a toujours rêvé quand il était petit : disputer les grands matchs, jouer devant eux. Ils vous portent tout au long des matchs. Je pense que ces dernières années, il a vécu quelque chose d’incroyable. Il s’en souvient toujours. Je pense qu’il sera très nerveux, mais je crois qu’il est déjà un peu plus serein. Il va simple­ment profiter et donner le meilleur de lui‐même, pour cette dernière fois. »