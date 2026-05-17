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Elina Svitolina sur son mari, Gaël Monfils : « Je pense qu’il sera très nerveux »

Par
Thomas S
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Lors de son passage en confé­rence de presse après son sacre sur le WTA 1000 de Rome, Elina Svitolina, après avoir révélé ce que son mari, Gaël Monfils, lui avait dit, a notam­ment évoqué le dernier Roland‐Garros de « La Monf ». Un rendez‐vous forcé­ment très spécial et un peu stressant. 

« Comme tu l’as mentionné, pour Roland‐Garros, il nous reste encore quelques jours pour nous détendre avant la tempête média­tique et tout ce qui va avec Roland‐Garros. Ça va être très, très intense, mais je pense que ce sera aussi un moment très spécial pour nous en tant que famille et, bien sûr, pour lui person­nel­le­ment, car il joue à Roland‐Garros depuis tant d’an­nées. Je pense que pour lui, jouer devant un public fran­çais est quelque chose dont il a toujours rêvé quand il était petit : disputer les grands matchs, jouer devant eux. Ils vous portent tout au long des matchs. Je pense que ces dernières années, il a vécu quelque chose d’incroyable. Il s’en souvient toujours. Je pense qu’il sera très nerveux, mais je crois qu’il est déjà un peu plus serein. Il va simple­ment profiter et donner le meilleur de lui‐même, pour cette dernière fois. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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