Après avoir organisé une grande fête pour son dernier Roland‐Garros, avec du beau monde sur le court Philippe‐Chatrier, Gaël Monfils se prépare à affronter son compatriote Hugo Gaston pour ce qui sera, peut‐être, son ultime match sur la terre battue parisienne.
À cette occasion, son épouse, Elina Svitolina, a écrit pour Player’s Tribune une lettre destinée à leur fille, Skaï (3 ans), qui la lire dans quelques années pour comprendre ce que représentait son père dans le monde du tennis.
La joueuse ukrainienne en profite pour raconter une anecdote savoureuse sur son tout premier rendez‐vous avec le Français, conclu par un simple baiser sur la joue… après un tour de magie !
« En tant que maman, je ne dirais pas que c’est toujours bon signe si un garçon apporte un jeu de cartes à votre rendez‐vous. Alors garde ça en tête pour l’avenir. Mais ton père était très charmant, et il m’a fait un grand sourire en sortant son jeu de cartes et m’a dit : ‘Bon, Elina. Je vais te montrer un tour de magie. Qu’est-ce que j’ai si je devine ta carte ?!’ Je lui ai répondu : ‘Euh… je ne sais pas… un câlin.’ Puis, gênée par ma réponse, j’ai changé d’avis et j’ai dit : ‘un baiser sur la joue.’ Bien sûr, dès que j’ai dit ça, Gaël a fait un tour incroyable et a deviné ma carte. Je lui ai donc donné un petit baiser sur la joue… et le rendez‐vous s’est terminé là. Je crois que quelques semaines plus tard, on vivait déjà pratiquement ensemble. »
I wrote a letter to my daughter, about her dad the magician, before his last show in Paris @PlayersTribune https://t.co/v054c7iTvD— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) May 21, 2026
Sacré Gaël !
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 12:34