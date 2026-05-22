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Elina Svitolina sur son premier « date » avec son mari, Gaël Monfils : « En tant que maman, je ne dirais pas que c’est bon signe si un garçon apporte un jeu de cartes à votre rendez‐vous ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir orga­nisé une grande fête pour son dernier Roland‐Garros, avec du beau monde sur le court Philippe‐Chatrier, Gaël Monfils se prépare à affronter son compa­triote Hugo Gaston pour ce qui sera, peut‐être, son ultime match sur la terre battue parisienne. 

À cette occa­sion, son épouse, Elina Svitolina, a écrit pour Player’s Tribune une lettre destinée à leur fille, Skaï (3 ans), qui la lire dans quelques années pour comprendre ce que repré­sen­tait son père dans le monde du tennis. 

La joueuse ukrai­nienne en profite pour raconter une anec­dote savou­reuse sur son tout premier rendez‐vous avec le Français, conclu par un simple baiser sur la joue… après un tour de magie !

« En tant que maman, je ne dirais pas que c’est toujours bon signe si un garçon apporte un jeu de cartes à votre rendez‐vous. Alors garde ça en tête pour l’avenir. Mais ton père était très char­mant, et il m’a fait un grand sourire en sortant son jeu de cartes et m’a dit : ‘Bon, Elina. Je vais te montrer un tour de magie. Qu’est-ce que j’ai si je devine ta carte ?!’ Je lui ai répondu : ‘Euh… je ne sais pas… un câlin.’ Puis, gênée par ma réponse, j’ai changé d’avis et j’ai dit : ‘un baiser sur la joue.’ Bien sûr, dès que j’ai dit ça, Gaël a fait un tour incroyable et a deviné ma carte. Je lui ai donc donné un petit baiser sur la joue… et le rendez‐vous s’est terminé là. Je crois que quelques semaines plus tard, on vivait déjà prati­que­ment ensemble. »

Sacré Gaël !

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 12:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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