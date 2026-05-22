Après avoir orga­nisé une grande fête pour son dernier Roland‐Garros, avec du beau monde sur le court Philippe‐Chatrier, Gaël Monfils se prépare à affronter son compa­triote Hugo Gaston pour ce qui sera, peut‐être, son ultime match sur la terre battue parisienne.

À cette occa­sion, son épouse, Elina Svitolina, a écrit pour Player’s Tribune une lettre destinée à leur fille, Skaï (3 ans), qui la lire dans quelques années pour comprendre ce que repré­sen­tait son père dans le monde du tennis.

La joueuse ukrai­nienne en profite pour raconter une anec­dote savou­reuse sur son tout premier rendez‐vous avec le Français, conclu par un simple baiser sur la joue… après un tour de magie !

« En tant que maman, je ne dirais pas que c’est toujours bon signe si un garçon apporte un jeu de cartes à votre rendez‐vous. Alors garde ça en tête pour l’avenir. Mais ton père était très char­mant, et il m’a fait un grand sourire en sortant son jeu de cartes et m’a dit : ‘Bon, Elina. Je vais te montrer un tour de magie. Qu’est-ce que j’ai si je devine ta carte ?!’ Je lui ai répondu : ‘Euh… je ne sais pas… un câlin.’ Puis, gênée par ma réponse, j’ai changé d’avis et j’ai dit : ‘un baiser sur la joue.’ Bien sûr, dès que j’ai dit ça, Gaël a fait un tour incroyable et a deviné ma carte. Je lui ai donc donné un petit baiser sur la joue… et le rendez‐vous s’est terminé là. Je crois que quelques semaines plus tard, on vivait déjà prati­que­ment ensemble. »

I wrote a letter to my daughter, about her dad the magi­cian, before his last show in Paris @PlayersTribune https://t.co/v054c7iTvD — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) May 21, 2026

Sacré Gaël !