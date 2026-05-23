Inexcusable lors de l’Open d’Australie où il avait eu un compor­te­ment indigne avec son coach, Elsa s’est recons­truite, victime selon elle des médias et la pres­sion qui l’en­toure. Son discours est positif et cette expé­rience semble l’a touché, elle a pris conscience de beau­coup de choses.

« Pour vrai­ment être trans­pa­rente, avec mon coach, ce qui s’est passé sur le court, on en a parlé. Cela s’est super bien passé. Je n’ai aucun souci avec lui. Il s’ap­pelle Simon, je l’ap­précie énor­mé­ment. C’est une personne qui m’a beau­coup aidée, qui m’aide encore. Avec Simon, il n’y a aucun souci. C’est plus avec les gens à l’ex­té­rieur. On ne se rend pas compte. Après, on parle de l’Australie. Quand on perd un match, en règle géné­rale, on se fait « fracasser ».J’aimerais, et encore je ne peux pas changer cela, que les gens soient plus cool. Forcément, il y a des gens qui parient, perdent de l’argent, mais qu’ils comprennent que nous aussi, on perd de l’argent, des matchs. Nous aussi, on n’est pas bien. Nous aussi, après l’Australie, je peux pleurer, avoir des jours où je suis vrai­ment dans le mal. Juste accepter que j’ai pu faire une erreur, accepter que j’ai « merdé », je l’ai reconnu, accepté que ce n’est pas évident de toujours gérer ses émotions parce qu’on a beau­coup d’en­jeux aussi. Les gens ne le remarquent pas, mais il y a beau­coup d’enjeux, beau­coup de pres­sion, beau­coup de stress »