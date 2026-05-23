Inexcusable lors de l’Open d’Australie où il avait eu un comportement indigne avec son coach, Elsa s’est reconstruite, victime selon elle des médias et la pression qui l’entoure. Son discours est positif et cette expérience semble l’a touché, elle a pris conscience de beaucoup de choses.
« Pour vraiment être transparente, avec mon coach, ce qui s’est passé sur le court, on en a parlé. Cela s’est super bien passé. Je n’ai aucun souci avec lui. Il s’appelle Simon, je l’apprécie énormément. C’est une personne qui m’a beaucoup aidée, qui m’aide encore. Avec Simon, il n’y a aucun souci. C’est plus avec les gens à l’extérieur. On ne se rend pas compte. Après, on parle de l’Australie. Quand on perd un match, en règle générale, on se fait « fracasser ».J’aimerais, et encore je ne peux pas changer cela, que les gens soient plus cool. Forcément, il y a des gens qui parient, perdent de l’argent, mais qu’ils comprennent que nous aussi, on perd de l’argent, des matchs. Nous aussi, on n’est pas bien. Nous aussi, après l’Australie, je peux pleurer, avoir des jours où je suis vraiment dans le mal. Juste accepter que j’ai pu faire une erreur, accepter que j’ai « merdé », je l’ai reconnu, accepté que ce n’est pas évident de toujours gérer ses émotions parce qu’on a beaucoup d’enjeux aussi. Les gens ne le remarquent pas, mais il y a beaucoup d’enjeux, beaucoup de pression, beaucoup de stress »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 12:45