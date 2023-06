« Je ne peux pas rester sur le court plus de 10 minutes », regret­tait Elena Rybakina, malade et contrainte de déclarer forfait avant son troi­sième tour contre Sara Sorribes Tormo (132e) à Roland‐Garros. Aussi éton­nant que cela puisse paraître, Karolina Muchova, seule­ment battue en trois sets en finale par Iga Swiatek, aurait contracté le même virus durant la quin­zaine, à la révé­la­tion de son entraî­neur, Emil Miske, au média tchèque iDNES.

« Karolina avait la même maladie que Rybakina, qui s’est retirée du tournoi, mais elle s’est battue et est arrivée en finale, où elle a joué un tennis formi­dable, vrai­ment incroyable. Ses bronches étaient atteintes, elle avait de la fièvre. Sans tout ce que nous avons fait et tous les médi­ca­ments qu’on lui a pres­crits, cela n’au­rait pas été possible. Elle a joué deux matches avec une terrible sensa­tion de brûlure dans les poumons. Nous avons consulté le médecin, qui nous a dit qu’elle pour­rait jouer, mais que ce serait diffi­cile. Nous n’en avons pas discuté pendant le tournoi, mais nous le savions, c’est pour­quoi elle est une gagnante pour nous. »