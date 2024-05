Le co‐fondateur de My Team Performance qui a amené Yamstremska en demi‐finale de l’Open d’Australie en début d’année a bien voulu accepter de faire partie de notre casting pour évoquer la carrière de Rafael Nadal. A la ques­tion sur l’hé­ri­tage que va laisser Rafa, il a été très clair.

« Je me surprends à dire aux joueurs que j’entraîne d’aller tenter de gagner 14 fois le tournoi du coin. L’héritage de Rafa, ce sont donc aussi des chiffres, des résul­tats incroyables, au‐delà de son jeu et de sa person­na­lité. Certes, il n’a pas autant de titres que [Novak] Djokovic, mais j’aimerais poser une ques­tion à pas mal de « mecs » : qu’est-ce qui est le plus impor­tant ? Les 14 titres à Roland‐Garros de Rafa ou les 24 en Grand Chelem de Novak ? »