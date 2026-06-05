Très discret dans les médias, Emmanuel Planque a récem­ment accordé une inter­view passion­nante à nos confrères d’Eurosport dans laquelle il revient sur son parcours de forma­teur et d’entraîneur.

Connu pour avoir notam­ment amené Lucas Pouille ou encore Giovanni Mpetshi Perricard au plus haut niveau, Emmanuel est toujours resté le même : calme, posé et humble. Des valeurs de plus en plus en rare dans un milieu gangréné par l’égo et l’im­mé­dia­teté. Extrait.

Aujourd’hui, dès qu’une pépite pointe son nez en France, on lui associe immé­dia­te­ment votre nom. Vous le prenez comme une recon­nais­sance ou vous considérez‐vous enfermé dans une caste spécifique ?

E.P : Tant mieux si les gens pensent à moi, ça m’ho­nore, ça me flatte. J’aime bien endosser cette respon­sa­bi­lité. C’est‐à‐dire que si j’ai l’adhé­sion du joueur, de son envi­ron­ne­ment et de sa famille, je n’ai peur de rien. Parce que je sais qu’avec du travail, avec du temps bien entendu, on finira par y arriver. J’ai beau­coup, beau­coup de plaisir à faire de la forma­tion. C’est fasti­dieux, répé­titif, moins glamour que d’être dans la box pour un grand rendez‐vous. Et encore. Quand Lucas (Pouille) bat Nadal à l’US Open en 2016, on y est en Grand Chelem. Mais on sait, lui et moi, tout le travail qu’il y a aussi derrière pour être bon 4 ou 5 heures sur ce match. C’est la même chose quand Giovanni gagne à Bâle un ATP 500 ou qu’il va en 1/8ème à Wimbledon, et d’autres… Je ne suis pas assis dans la box par défaut. Je n’ai pas été engagé la semaine d’avant. Ça m’in­té­resse de voir l’évo­lu­tion de l’in­di­vidu, les effets de son évolu­tion, d’es­sayer de l’aider dans la vie si je peux le faire.