Dans une nouvelle chro­nique pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin s’est exprimé sur la domi­na­tion sans partage de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, en rappe­lant notam­ment les records pris par les deux joueurs ces derniers mois. L’Italien jouera même très gros à Roland‐Garros, où il peut réaliser la même série que Rafael Nadal en 2010.

« J’espère que vous vous rendez compte de la folie Sinner‐Alcaraz. Non mais sans rire, le tennis est devenu leur jouet et pour­tant, il y a du monde qui veut leur piquer. Mais en 2026, ils sont en train de mettre dans le rétro les records des légendes. En janvier dernier en Australie, Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à gagner les 4 titres du Grand Chelem. Et le plus jeune à en avoir 7, mieux que Borg. Et depuis le mois de mars, Sinner ne connaît plus la défaite. Il en est à 34 victoires d’af­filée en Masters 1000. Un record piqué à Djokovic qui semblait intou­chable avec ses 31 matchs gagnés. Et attendez, Sinne, en gagnant à Rome est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à gagner tous les Masters 1000, les 9. Un seul avait jusqu’à présent réussi ce délire. C’était Djokovic, mais il l’avait fait à 31 ans. Jannik, lui, il a 24 ans. Et c’est pas fini. Il y a un truc qui semblait intou­chable. Le Nadal de 2010, le seul, l’unique qui avait réussi la dinguerie d’ali­gner les titres à Monte Carlo, Madrid, Rome et Roland‐Garros. Eh ben Sinner peut le faire, là, au même âge que Rafa, à 24 ans. En résumé, Sinner et Alcaraz, c’est ahurissant. »