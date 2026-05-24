Dans une nouvelle chronique pour l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin s’est exprimé sur la domination sans partage de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, en rappelant notamment les records pris par les deux joueurs ces derniers mois. L’Italien jouera même très gros à Roland‐Garros, où il peut réaliser la même série que Rafael Nadal en 2010.
🤯 La folie Sincaraz : c’est ahurissant !— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 22, 2026
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« J’espère que vous vous rendez compte de la folie Sinner‐Alcaraz. Non mais sans rire, le tennis est devenu leur jouet et pourtant, il y a du monde qui veut leur piquer. Mais en 2026, ils sont en train de mettre dans le rétro les records des légendes. En janvier dernier en Australie, Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à gagner les 4 titres du Grand Chelem. Et le plus jeune à en avoir 7, mieux que Borg. Et depuis le mois de mars, Sinner ne connaît plus la défaite. Il en est à 34 victoires d’affilée en Masters 1000. Un record piqué à Djokovic qui semblait intouchable avec ses 31 matchs gagnés. Et attendez, Sinne, en gagnant à Rome est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à gagner tous les Masters 1000, les 9. Un seul avait jusqu’à présent réussi ce délire. C’était Djokovic, mais il l’avait fait à 31 ans. Jannik, lui, il a 24 ans. Et c’est pas fini. Il y a un truc qui semblait intouchable. Le Nadal de 2010, le seul, l’unique qui avait réussi la dinguerie d’aligner les titres à Monte Carlo, Madrid, Rome et Roland‐Garros. Eh ben Sinner peut le faire, là, au même âge que Rafa, à 24 ans. En résumé, Sinner et Alcaraz, c’est ahurissant. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 13:04