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« En rempor­tant le tournoi, Sinner peut faire la même dinguerie que Nadal en 2010, un truc qui semblait intou­chable », souligne Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Dans une nouvelle chro­nique pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin s’est exprimé sur la domi­na­tion sans partage de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, en rappe­lant notam­ment les records pris par les deux joueurs ces derniers mois. L’Italien jouera même très gros à Roland‐Garros, où il peut réaliser la même série que Rafael Nadal en 2010. 

« J’espère que vous vous rendez compte de la folie Sinner‐Alcaraz. Non mais sans rire, le tennis est devenu leur jouet et pour­tant, il y a du monde qui veut leur piquer. Mais en 2026, ils sont en train de mettre dans le rétro les records des légendes. En janvier dernier en Australie, Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à gagner les 4 titres du Grand Chelem. Et le plus jeune à en avoir 7, mieux que Borg. Et depuis le mois de mars, Sinner ne connaît plus la défaite. Il en est à 34 victoires d’af­filée en Masters 1000. Un record piqué à Djokovic qui semblait intou­chable avec ses 31 matchs gagnés. Et attendez, Sinne, en gagnant à Rome est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à gagner tous les Masters 1000, les 9. Un seul avait jusqu’à présent réussi ce délire. C’était Djokovic, mais il l’avait fait à 31 ans. Jannik, lui, il a 24 ans. Et c’est pas fini. Il y a un truc qui semblait intou­chable. Le Nadal de 2010, le seul, l’unique qui avait réussi la dinguerie d’ali­gner les titres à Monte Carlo, Madrid, Rome et Roland‐Garros. Eh ben Sinner peut le faire, là, au même âge que Rafa, à 24 ans. En résumé, Sinner et Alcaraz, c’est ahurissant. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 13:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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