A l’instar de Stanislas Wawrinka, Stefanos Tsitsipas s’est prêté au jeu de Prime Vidéo, qui consiste en l’élec­tion du meilleur joueur sur le circuit, toutes géné­ra­tions confondues.

Débordant d’hu­mi­lité, le Grec s’est choisi au détri­ment de Del Potro et Murray. Et il a même longue­ment hésité avant de se résoudre à sélec­tionner Jannik Sinner, numéro 1 mondial.

