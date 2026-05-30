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Encore une élimi­na­tion surprise dans la partie de Sinner : « Il est connu pour son mental friable… »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il faisait partie des joueurs ayant une carte à jouer dans la partie haute du tableau, après l’éli­mi­na­tion de Jannik Sinner, Francisco Cerundolo a été battu au troi­sième tour de Roland‐Garros par l’Américain Zachary Svajda (85e mondial) : 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3, en 3h05 de jeu. 

« Et on continue dans le délire ! Francisco Cerundolo, connu pour son mental friable, se fait sortir en 5 sets par Svajda, 85e, pro depuis 7 ans et demi, et qui tous circuits confondus avait gagné avant ce Roland, 5 matchs sur terre… Il est en 1/8e du haut de son mètre 75. Fou », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

En huitièmes de finale, la surprise Zachary Svajda affron­tera Flavio Cobolli (14e mondial), tombeur auto­ri­taire de Learner Tien (18e) : 6–2, 6–2, 6–3.

Publié le samedi 30 mai 2026 à 14:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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