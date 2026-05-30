Alors qu’il faisait partie des joueurs ayant une carte à jouer dans la partie haute du tableau, après l’élimination de Jannik Sinner, Francisco Cerundolo a été battu au troisième tour de Roland‐Garros par l’Américain Zachary Svajda (85e mondial) : 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3, en 3h05 de jeu.
« Et on continue dans le délire ! Francisco Cerundolo, connu pour son mental friable, se fait sortir en 5 sets par Svajda, 85e, pro depuis 7 ans et demi, et qui tous circuits confondus avait gagné avant ce Roland, 5 matchs sur terre… Il est en 1/8e du haut de son mètre 75. Fou », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
Et on continue dans le délire !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 30, 2026
Francisco Cerundolo, connu pour son mental friable, se fait sortir en 5 sets par Svajda, 85e, pro depuis 7 ans et demi, et qui tous circuits confondus avait gagné avant ce Roland, 5 matchs sur terre…
Il est en 1/8e du haut de son mètre 75.
Fou. pic.twitter.com/DLlIL5xgk5
En huitièmes de finale, la surprise Zachary Svajda affrontera Flavio Cobolli (14e mondial), tombeur autoritaire de Learner Tien (18e) : 6–2, 6–2, 6–3.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 14:46