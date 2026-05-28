Immense favori du tournoi, Jannik Sinner inquiète très fortement !

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), le numéro 1 mondial maîtri­sait parfai­te­ment son sujet jusqu’à 6–3, 6–2, 5–1.

Vainqueur de ses 30 derniers matchs, l’Italien a ensuite perdu 11 points de suite.

Visiblement touché physi­que­ment, Sinner a demandé à temps mort médical à 5–4, 0–40 sur son service et a quitté le cours, la tête basse.

Umpire explai­ning Jannik Sinner he will get a time viola­tion warning or code viola­tion



Physio called on court mid game



Sinner serving for the match at 5–4 (0−40) in set 3 vs Juan Manuel Cerundolo pic.twitter.com/mS6pglGLCL — edgeAI (@edgeAIapp) May 28, 2026

C’est peut‐être un coup de tonnerre qui se prépare porte d’Auteuil !