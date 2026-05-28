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Énorme alerte pour Jannik Sinner !

Par
Baptiste Mulatier
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Immense favori du tournoi, Jannik Sinner inquiète très fortement !

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, pour son deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), le numéro 1 mondial maîtri­sait parfai­te­ment son sujet jusqu’à 6–3, 6–2, 5–1.

Vainqueur de ses 30 derniers matchs, l’Italien a ensuite perdu 11 points de suite. 

Visiblement touché physi­que­ment, Sinner a demandé à temps mort médical à 5–4, 0–40 sur son service et a quitté le cours, la tête basse. 

C’est peut‐être un coup de tonnerre qui se prépare porte d’Auteuil !

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 14:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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