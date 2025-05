Bousculé par l’Espagnol Jaume Munar au deuxième tour, Arthur Fils avait néan­moins remporté les deux premiers sets au tie‐break, avant de ressentir une douleur au niveau du dos dans la troi­sième manche.

Sorti du court pour se faire mani­puler avant le début du quatrième set, le numéro 1 fran­çais a direc­te­ment été breaké, avant de voir défiler les jeux sans pouvoir luter.

Arthur Fils goes for a off‐court MTO. Earlier it was just a quick massage during chan­geover.



Right thigh issue.



Jaume Munar won 3d set 6–2. https://t.co/rMuKYgTjSM pic.twitter.com/pwcLK4rgoj