Même si l’on sait que la terre battue n’est pas sa surface favo­rite, personne n’ima­gi­nait voir Elena Rybakina s’in­cliner dès le deuxième tour de cette édition 2026 de Roland‐Garros.

La faute à l’Ukrainienne, Yuliia Starodubtseva, 55e, qui a réalisé une pres­ta­tion de très haut niveau pour s’of­frir la 2e joueuse mondiale au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6(4), après 2h30 de jeu.

UPSET ALERT 🚨



Yuliia Starodubtseva knocks out Elena Rybakina from the tour­na­ment 😱#RolandGarros pic.twitter.com/HxFqfWchZI — Roland‐Garros (@rolandgarros) May 27, 2026

Un véri­table coup de tonnerre dans le ciel bleu pari­sien qui fait les affaires d’Iga Swiatek, placée dans la même partie de tableau de la Kazakhstanaise.