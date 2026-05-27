Même si l’on sait que la terre battue n’est pas sa surface favorite, personne n’imaginait voir Elena Rybakina s’incliner dès le deuxième tour de cette édition 2026 de Roland‐Garros.
La faute à l’Ukrainienne, Yuliia Starodubtseva, 55e, qui a réalisé une prestation de très haut niveau pour s’offrir la 2e joueuse mondiale au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6(4), après 2h30 de jeu.
UPSET ALERT 🚨— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 27, 2026
Yuliia Starodubtseva knocks out Elena Rybakina from the tournament 😱#RolandGarros pic.twitter.com/HxFqfWchZI
Un véritable coup de tonnerre dans le ciel bleu parisien qui fait les affaires d’Iga Swiatek, placée dans la même partie de tableau de la Kazakhstanaise.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 18:19