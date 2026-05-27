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Énorme surprise chez les dames, la 2e mondiale prend déjà la porte !

Par
Thomas S
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Même si l’on sait que la terre battue n’est pas sa surface favo­rite, personne n’ima­gi­nait voir Elena Rybakina s’in­cliner dès le deuxième tour de cette édition 2026 de Roland‐Garros.

La faute à l’Ukrainienne, Yuliia Starodubtseva, 55e, qui a réalisé une pres­ta­tion de très haut niveau pour s’of­frir la 2e joueuse mondiale au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6(4), après 2h30 de jeu.

Un véri­table coup de tonnerre dans le ciel bleu pari­sien qui fait les affaires d’Iga Swiatek, placée dans la même partie de tableau de la Kazakhstanaise. 

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 18:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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