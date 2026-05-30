Même si elle avait disputé une finale à Rome avant d’arriver à Roland‐Garros pour la défense de son titre, on sentait bien que Coco Gauff n’était pas au meilleur de sa forme depuis le début de cette saison 2026.
Et cela s’est fortement ressenti ce samedi sur le court Philippe‐Chatrier pour le compte du troisième tour. Pas gâtée par le tirage au sort pour une 4e mondiale, l’Américaine devait en effet se coltiner la très dangereuse joueuse russe, naturalisée autrichienne depuis peu, Anastasia Potapova, 30e joueuse mondiale.
Et malgré un premier set remporté 6–4, Coco a encore fait parler son inconstance, notamment en coup droit, son gros point faible, avec pas moins de 40 fautes directes.
Finalement battue 4–6, 7–6(1), 6–4, après 2h40 d’une sacrée bataille, Gauff prend donc la porte avant même la deuxième semaine, et va perdre deux places au classement WTA.
Potapova moves on and upsets Gauff 🤯 🤯 #RolandGarros pic.twitter.com/FOLGuABEZp— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 30, 2026
Pour Potapova, c’est un retour en huitième de finale à Paris, deux ans après son élimination contre Iga Swiatek.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 20:19