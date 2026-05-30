Même si elle avait disputé une finale à Rome avant d’ar­river à Roland‐Garros pour la défense de son titre, on sentait bien que Coco Gauff n’était pas au meilleur de sa forme depuis le début de cette saison 2026.

Et cela s’est forte­ment ressenti ce samedi sur le court Philippe‐Chatrier pour le compte du troi­sième tour. Pas gâtée par le tirage au sort pour une 4e mondiale, l’Américaine devait en effet se coltiner la très dange­reuse joueuse russe, natu­ra­lisée autri­chienne depuis peu, Anastasia Potapova, 30e joueuse mondiale.

Et malgré un premier set remporté 6–4, Coco a encore fait parler son incons­tance, notam­ment en coup droit, son gros point faible, avec pas moins de 40 fautes directes.

Finalement battue 4–6, 7–6(1), 6–4, après 2h40 d’une sacrée bataille, Gauff prend donc la porte avant même la deuxième semaine, et va perdre deux places au clas­se­ment WTA.

Pour Potapova, c’est un retour en huitième de finale à Paris, deux ans après son élimi­na­tion contre Iga Swiatek.