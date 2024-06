Connu pour son franc‐parler légen­daire, John McEnroe n’a pas trahi sa répu­ta­tion dans sa dernière inter­view accordée au Figaro.

En effet, après avoir poussé un gros coup de gueule concer­nant la gestion du cas Novak Djokovic et de sa program­ma­tion, « Big Mac » a été invité à choisir entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avant la demi‐finale entre les deux cham­pions ce vendredi. Et son choix est assez clair.

« Alcaraz est mon joueur préféré. Il sait tout faire. Il est telle­ment complet pour son âge. C’est diffi­cile de ne pas aimer la façon dont il s’ex­prime et joue. Je n’ai jamais vu un joueur aussi fort à cet âge‐là. Cela semblait impos­sible après avoir connu les trois plus grands de tous les temps. Je pense qu’il va inspirer beau­coup de jeunes. Il apporte de l’élec­tri­cité au jeu. C’est génial à regarder. Sinner est impres­sion­nant égale­ment. Cela va être une grande rivalité. »