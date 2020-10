Le sujet de la dernière question posée à Diego lors de sa conférence de presse portait sur le « Big Three ».

L’Argentin a eu une réponse qui en dit long sur le respect qu’il a pour ces trois champions d’autant qu’il a évité de désigner le meilleur des 3 alors que c’était ce que voulait savoir son interlocuteur : « Je ne vais pas vous répondre sur qui est le meilleur des trois ! Je dirais que ce qui me plaît le plus, c’est le fait qu’en fait, ils se distinguent énormément les uns des autres, sur le court, et hors du court. Ils sont très différents les uns des autres. Si vous voyez toutes ces différences sur le court, il y en a un qui aime jouer sur le gazon, un aime jouer sur la terre battue, un est gaucher, un aime bien slicer, je pense que ce qui est le plus beau en fait, c’est justement à quel point ces 3 joueurs se distinguent les uns des autres, c’est fascinant. Pour moi, c’est aussi ce qui est le plus divertissant. Je prends vraiment du plaisir à les affronter. J’ai l’opportunité de pouvoir me mesurer à ces 3 grands c’est un honneur »