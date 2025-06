Invité dans l’émis­sion Retour Gagnant sur Eurosport, Enzo Couacaud est revenu sur son expé­rience inso­lite à Roland‐Garros en tant que sparring‐partner, et pas pour n’im­porte qui.

Si le joueur fran­çais dira ne pas être une raison de sa réus­site, il a tout de même contribué à la prépa­ra­tion de Carlos Alcaraz, sur l’en­semble de la quinzaine.

Et ces moments privi­lé­giés avec la star Espagnole lui ont permis de mieux cerner le person­nage, selon lui très humble.

« Je vais vous raconter un peu la quin­zaine. On a la chance avec l’UNJPT (Union Nationale des Joueurs Professionnels de Tennis) d’avoir un badge en tant que top 30 fran­çais. Et quel­qu’un au desk que je connais bien m’a appelé en me disant ‘il y a Carlos pour un échauf­fe­ment, est‐ce que ça te dirait ?’ Évidemment, quand ce sont des joueurs comme ça, c’est dur de refuser. Donc ça s’est fait un jour et puis ça a collé, alors on a pour­suivi la quin­zaine. Ça s’est très bien passé, il est quel­qu’un de très facile, et n’a pas de grosses exigences sur le terrain. »