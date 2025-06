Si la première demi‐finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti est parti­cu­liè­re­ment allé­chante, la deuxième prévue ce vendredi soir entre le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et Novak Djokovic, suscite énor­mé­ment d’attentes.

Interrogé au sujet de ce choc des géné­ra­tions par nos confrères de L’Équipe, l’an­cien joueur fran­çais, Julien Varlet, estime qu’une victoire du Serbe serait un véri­table exploit.

« Il y a l’as­pect « 38 ans ». Sinner va l’amener dans un combat physique, ce que n’a pas fait Zverev. Il va lui rentrer dedans et tenir du premier au dernier point cette cadence. L’Italien a cette capa­cité à tenir sur le même rythme. Ce n’est pas une ques­tion de tronche. Ni de tactique. Mais est‐ce que Djokovic va être capable de tenir l’in­ten­sité proposée par Sinner sur cinq sets ? Normalement, non. Mais avec lui, on ne sait jamais. Pour moi, ce serait un exploit monumental. »