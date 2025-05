Frances Tiafoe s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros sans concéder le moindre set et en domi­nant (7−6, 6–3, 6–4) au troi­sième tour ce vendredi soir son compa­triote Sebastian Korda (23e mondial), dont l’at­ti­tude suscite des inter­ro­ga­tions, notam­ment du côté du jour­na­liste Benoît Maylin.

Et Korda perd, toujours avec cette impres­sion qu’il ne veut pas se salir les chaus­settes, sans puiser au fond de ses ressources physiques et mentales.

Tout le contraire de Tiafoe, un affamé, qui s’offre en 3 sets son 1er 1/8e de finale à Roland‐Garros.

0 set perdu.

Next Altmaier. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 30, 2025

