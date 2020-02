Blessé à l’aine depuis la phase finale de la Coupe Davis, Andy Murray avait ensuite décidé de zapper le début d’année en Australie ainsi que les tournois de Montpellier et Rotterdam pour la saison européenne en indoor. Selon le quotidien The Age, le Britannique pourrait envisager de zapper Roland-Garros afin de ne pas compromettre ses chances pour Wimbledon et les Jeux Olympiques de Tokyo.

C’est l’hypothèse d’Alex Corretja, ancien conseiller de l’Ecossais pour la terre battue : « Je pense qu’il devrait viser la saison sur gazon et les Jeux Olympiques. J’aimerais qu’il se concentre sur ça. Avec la saison sur terre battue, s’il dispute entre 15 et 20 matchs avant le gazon, ce sera formidable. S’il sent que c’est un peu trop risqué, il devrait sacrifier Roland-Garros car c’est très exigeant. S’il a l’impression d’avoir assez de matchs avant Roland-Garros, alors il pourrait se dire : Ok je rentre chez moi, je reste à Londres et je me prépare pour le Queen’s. »