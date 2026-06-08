Dans l’his­toire du tennis, il y a pas mal de joueurs qui ont fini leur carrière avec un seul trophée à leur palmarès.

Leur victoire acquise par surprise, on pense à Thomas Johansson à l’Open d’Australie, ou encore Michael Stich à Wimbledon, Marin Cilic à l’US Open ou dans des circons­tances parti­cu­lières comme Yannik Noah à Roland Garros ou Goran Ivanisevic à Wimbledon ont été fina­le­ment l’apogée de leur carrière.

Pour certains numéros 1 mondiaux comme Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Andy Roddick, Thomas Muster, Daniil Medvedev, c’était le minimum vital. Difficile donc de savoir quel va être l’im­pact de cette coupe des Mousquetaires pour Alexandre Zverev.

Agé de 29 ans, il a beau­coup lutté, et il a aussi beau­coup perdu.

Est‐ce que cela va le booster pour aller trouver une autre moti­va­tion ? Le relaxer dans des moments déci­sifs ? C’est assez diffi­cile de le dire d’au­tant qu’il s’ex­prime peu.

Une chose est sure, ce titre confirme surement qu’il a fait le « bon » choix. Son père à ses côtés depuis 29 ans va donc conti­nuer sa mission. Mission qui était peu effi­cace en terme de jeu et de mental jusqu’à ce que le destin frappe à la porte.

On a jamais entendu parler de Gaston Gaudio après son titre, ni de Pat Cash, ni de Richard Krajiceck, ni de Brian Teacher, ni de Roscoe Tanner,

En revanche, il faut aussi citer un certain Yvan Lendl.

Celui que Jimmy Connors avait nommé « Poule Mouillée » après 4 finales perdues en Grand Chelem s’est reveillé à Roland Garros en 1984 face à un certain John MacEnroe .

Par la suite, il ne sait plus endormi, rempor­tant 6 autres couronnes en devant une vraie machine à gagner sur le circuit ATP.