Les réac­tions des Britanniques concer­nant la déci­sion de l’ATP de retirer les points de Wimbledon résonnent forcé­ment un peu plus que les autres.

Après avoir remporté le premier de sa carrière à Roland‐Garros (victoire en trois sets contre Francisco Cerundolo), Daniel Evans a fait une décla­ra­tion éton­nante en repro­chant à l’ATP de n’avoir consulté avant de faire son choix que les meilleurs joueurs, parmi lesquels Novak Djokovic. Alors que le numéro 1 mondial ne fait même pas partie du conseil des joueurs et qu’il est condamné à perdre les 2000 points de son sacre à Londres en 2021.

« A mon avis, ce n’est pas la bonne déci­sion, mais c’est en tout cas une déci­sion diffi­cile à prendre. Tout le monde a un avis sur la ques­tion. C’est une situa­tion diffi­cile pour tous les gens impli­qués. J’espère qu’on trou­vera une solu­tion. J’ai entendu dire que l’ATP et Wimbledon se réunissent pour en parler . Évidemment, j’ai envie de gagner des points en jouant mais il y a énor­mé­ment de choses plus impor­tantes que le fait que je souhaite gagner des points. Je n’aime pas que les joueurs s’ex­priment en disant « c’est vrai­ment dommage ». Il y a beau­coup de joueurs qui ont un avis mais ne connaissent pas les tenants et les abou­tis­sants. Tout le monde a un avis sur tout. C’est comme ça pour beau­coup de choses mais là c’est vrai­ment une déci­sion diffi­cile à prendre pour les deux côtés. J’aurais aimé que les joueurs puissent donner leur avis mais ce n’est pas comme ça que cela s’est passé. Il y a d’autres joueurs sur le circuit que Rafa, Novak mais comme souvent on a demandé aux meilleurs. Je pense que c’est un peu déce­vant à mon avis de la part de l’ATP », a lâché Evans en confé­rence de presse.