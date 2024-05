Les remarques de David Goffin sur le public Français ont fait beau­coup réagir. Le Belge avait été pris en grippe par le public, lors de son entrée en lice contre Giovanni Mpetshi Perricard. Il a eu des mots durs pour certains spec­ta­teurs qu’il a quali­fiés « de hooli­gans ».

Iga Swiatek a elle aussi pointé du doigt le public, trop bruyant à son goût pendant ses échanges contre Osaka au deuxième tour.

Sur ces points, Daniel Evans n’a pas voulu rejoindre ses collègues. Dans les colonnes du Times, le Britannique estime injuste qu’on demande aux fans de se calmer, alors qu’ils mettent la main à la poche pour apporter de la voix sur le court.

« Je suis surpris de la réac­tion de certains joueurs à l’égard du public, nous devons faire atten­tion à ce que nous disons à propos des spec­ta­teurs et leur demander de ne pas boire ou de ne pas trop s’ex­citer. Ils commen­ce­ront à se dire : « A quoi bon ? » L’atmosphère qui règne ici est l’une des meilleures. Les gens sont passionnés et adorent ça. Il y a des enfants partout qui aiment le tennis. Maintenant, nous leur disons d’ar­rêter. Les spec­ta­teurs paient de l’argent dure­ment gagné pour venir ici et certains joueurs leur disent d’ar­rêter d’être si bruyants… Allons, c’est du sport. Nous voulons que le public soit au rendez‐vous. Les traiter de hooli­gans est tout simple­ment ridi­cule. »