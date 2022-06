S’il est évidem­ment le grand favori de cette finale de Roland‐Garros contre Casper Ruud, Rafael Nadal doit quand même encaisser trois énormes combats contre Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic et Alexander Zverev, avec toujours cette douleur au pied gauche. Au micro d’Eurosport, Chris Evert se demande dans quel état physique arri­vera le Majorquin sur le Philippe‐Chatrier.

« J’ai l’im­pres­sion que Rafa, même s’il a une telle comba­ti­vité, était peut‐être un peu plus lent contre Zverev, car il a eu des matchs telle­ment éprou­vants. Je ne sais pas quel Rafa va se présenter en finale. Je ne crains pas qu’il ne soit pas le Rafa du passé, mais on ne sait jamais avec son corps et avec la pres­sion », s’est inter­rogée l’Américaine.