« Ce sera peut‐être mon dernier match à Roland‐Garros . Dans ma situa­tion, c’est comme ça à chaque fois ici ». Cette révé­la­tion de Rafael Nadal après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale, où il retrou­vera Novak Djokovic, a fait trem­bler la planète tennis. Sur le plateau d’Eurosport UK, Chris Evert a exprimé son pessimisme.

« Il a l’air fatigué. Il y a telle­ment d’autres choses à faire pour être un joueur de tennis profes­sionnel que de jouer un match, mais il avait l’air fatigué. J’ai du respect pour lui parce qu’il a 35 ans et il continue de se motiver chaque jour pour ces matchs. Moi, j’ai commencé à m’épuiser au début de la tren­taine. Quand je me réveillais le matin, je n’avais plus rien en moi, alors je ne sais pas d’où il tire cette passion et ce feu inté­rieur. Je suis sûr qu’avec la bles­sure, je ne veux pas dire qu’il s’ef­fondre, mais vous êtes un peu plus affecté par le jeu et l’en­traî­ne­ment. Cela va arriver, que ce soit l’année prochaine, dans deux ans ou dans trois ans. Je ne lui donne­rais pas plus de deux ou trois ans pour jouer au tennis. »