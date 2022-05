Impressionnée par la capa­cité de Carlos Alcaraz a faire le dos rond lors de sa victoire étri­quée face à Albert Ramos ce mercredi soir au deuxième tour de Roland‐Garros, Chris Evert a une fois de plus loué les qualités du prodige espa­gnol dans une inter­view pour Eurosport.

« Ce que j’ai aimé chez lui, c’est qu’il est telle­ment confiant. Il croit vrai­ment en sa voie et il pense que ce n’est qu’une ques­tion de temps avant qu’il ne remporte non pas un, ni deux, mais plusieurs Grands Chelems ! Je ne pense pas que nous ayons vu beau­coup d’ado­les­cents avoir cette atti­tude. Il a fait preuve d’une grande matu­rité pour remporter ce match, qui plus est contre un vétéran et un autre joueur espa­gnol. C’est le type de match qui va lui servir, car il n’a plus de pres­sion et peut se détendre. »