On l’avait plus ou moins compris depuis Monte‐Carlo mais on peut vous l’an­noncer main­te­nant de façon offi­cielle, Lars Christensen, le coach d’ori­gine d’Holger Rune ne sera plus aux côtés de l’es­poir danois.

C’est Patrick Mouratoglou qui est désor­mais son entraineur.

Toujours selon nos infor­ma­tions, ce choix est défi­nitif et on ne reverra donc plus Lars dans la box du joueur qu’il a formé depuis tout petit.

Auteur d’une très bonne prépa­ra­tion sur terre, Hoger est un outsider pour soulever la Coupe des Mousquetaires.