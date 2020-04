Interrogé par le quotidien La Stampa sur sa façon de gérer son confinement, Fabio Fognini a voulu également donner son avis sur la nouvelle date programmée pour Roland-Garros. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Transalpin a une position tranchée : « Je n’accepte pas de jouer à Roland-Garros une semaine seulement après l’US Open. Je comprends qu’il soit nécessaire de trouver une autre date, mais celle-la est trop proche d’un autre tournoi du Grand Chelem. Je ne parle pas de moi, mais pour des gens comme Nadal et Djokovic qui vont souvent loin dans les tableaux, avoir quatre semaines de Grand Chelem en un mois, ce n’est pas sain. »



Il est utile en ce 1er avril de la noter dans un coin de la tête et de voir ce qui réellement va se passer si toutefois Roland-Garros puisse avoir lieu.